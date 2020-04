Aumentano i numeri del coronavirus in Brasile: come riferito dal Ministero della Salute, i nuovi casi sono 3.257 (+10,7%), per un totale di 33.682. 217 i morti nelle ultime 24 ore (2.141 in totale). Il presidente brasiliano Bolsonaro ha rimosso l'ormai ex Ministro della Salute Mandetta con Nelson Teich.