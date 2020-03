L'ex attaccante della Roma Abel Balbo torna sulla polemica che ha diviso l'Italia la scorsa settimana in merito al ritardo nel lancio dell'allarme Coronavirus . La bomba del contagio infatti, secondo l'unità di crisi della protezione civile, si sarebbe scatenata e propagata proprio nel corso della gara casalinga di Champions dell'Atalanta a San Siro contro il Valencia, un assembramento da 45mila persone.



SI SAPEVA- "E’ stata una follia giocare Atalanta-Valencia o Liverpool-Atletico quando già si sapeva quanto fosse alto il pericolo di contagi. Per colpa del ritardo nell’intervento, la situazione si è aggravata", ha dichiarato Balbo al Corriere dello Sport.



ITALIANI ESEMPLARI- "Saremo tutti più tristi. Dovremo ricordarci di quanto abbiamo vissuto. Ma poi provare ad andare avanti. Gli italiani sono sempre tacciati di pressapochismo, di superficialità. Invece in questa storia stanno insegnando molto a chi si diverte a dare lezioni di comportamento. Si sono dimostrati un popolo serio e responsabile".