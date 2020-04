Nelle ultime settimane ho ricevuto molti messaggi e letto storie di persone in difficoltà. Anche solo nel fare la spesa. Per questo, ho deciso di dare il mio contributo, collaborando con @CarrefourItalia e @BancoAlimentare per sostenere l’iniziativa #SpesaSospesa. pic.twitter.com/FgXJevF5QB — Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) April 24, 2020

sempre più impegnato nella solidarietà durante l'emergenza. Il giocatore dellasi è lanciato in una nuova iniziativa, la ''. E' lo stesso Bernardeschi a dare l'annuncio tramite i propri canali social: "Nelle ultime settimane ho ricevuto molti messaggi e letto storie di persone in difficoltà. Anche solo nel fare la spesa. Per questo, ho deciso di dare il mio contributo, collaborando con Carrefour e Banco alimentare per sostenere l'iniziativa. Mi è sempre piaciuta l'idea del caffè sospeso. Offrire il caffè a una persona che arriverà dopo di te, che non conosci, ma che sai che non può pagarlo, è un gesto pieno di significato. Il momento che stiamo vivendo è complicato, le persone che sono in difficoltà sono tante. Troppe. C'è chi non riesce a fare la spesa per la propria famiglia, per questo collaboro con Carrefour Italia per lanciare la spesa sospesa. L'ho trovata un'idea grandiosa e ho scelto di farne parte e dare il mio contributo. E' il momento di darci una mano, anche se distanti".