Guido Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele. L'ex capo della protezione civile, chiamato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana come consulente per il progetto del nuovo ospedale in Fiera, è risultato positivo al coronavirus, si trova da ieri nella struttura ospedaliera di Milano e le sue condizioni sono rimaste stabili nelle ultime 24 ore.