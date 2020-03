Oliver Bierhoff, capo delegazione della Germania, parla a RTL dell’emergenza coronavirus e di come si può riprendere la stagione: “Ci saranno sicuramente dei cambiamenti nei prossimi 2-3 anni. Naturalmente, i prezzi scenderanno, così come gli stipendi. Quando sono arrivato in Italia, era un momento florido: c'erano soldi ovunque e si spendeva tanto. Poi sono arrivati gli scandali e l'economia è crollata. Penso che giocare a porte chiuse sia possibile e sia la migliore soluzione per finire la stagione. I club non perderebbero soldi delle TV e la gente potrebbe comunque guardare le partite, sarebbe uno svago in un momento difficile”.