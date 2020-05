Telefonata tra Giuseppe Conte e Bill Gates: secondo quanto riferito da Ansa, in giornata è previsto un contatto tra il premier italiano e il fondatore di Microsoft, impegnato con la sua fondazione nel sostegno alla ricerca per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Conte nei giorni scorsi ha assicurato che l'Italia è in prima linea su questo fronte e ​si è fatto promotore di un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19.