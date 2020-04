Spiagge chiuse e turismo in lockdown. Ma Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria alla Cultura, guarda avanti: "Andremo al mare quest'estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Parole che colgono di sorpresa il sindacato balneari di Confcommercio: "Serve un'ordinanza nazionale del ministero della Salute che stabilisca modalità uniche per gli stabilimenti di tutto il territorio, concordate con le organizzazioni di categoria".