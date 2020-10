L'emergenza Coronavirus torna ad avere tanti contagiati in tutta Italia. In Campania il numero di nuovi positivi continua ad aumentare e così sono state fatte alcune restrizioni in questi giorni.



Secondo i dati pubblicati dalla Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.925 tamponi, di cui 757 sono risultati positivi e 149 sono guariti. Una persona è deceduta.