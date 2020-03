Il quotidiano bollettino fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli: "I guariti sono 1.045, 41 in più di ieri. 196 decessi in più rispetto a ieri, 2% tra i 50 e i 60 anni. Gli altri classi d'età più avanzate. 10.590 i contagi, 2.076 più di ieri, di cui 1.028 in terapia intensiva, mentre sono 5.838 ricoverati con sintomi. Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi. Le forze in campo sono oltre 3.000 impiegate nella gestione dell'emergenza. Abbiamo visto un incremento delle tende utilizzate per il pre-triage, per quanto riguarda la distribuzione di materiali e mascherine, ne abbiamo distribuite oltre un milione".