​Non si placa l'allarme Coronavirus in Italia: di seguito tutti gli aggiornamenti ora per ora sulla situazione nel nostro paese.



9.10 Il coronavirus fa schizzare lo spread oltre i 180 punti, ai massimi da 6 mesi. Le Borse europee affondano ancora​



9.05 ​Per far fronte alla situazione emergenziale del coronavirus, "ci stiamo orientando verso due provvedimenti: il primo lo porteremo in Consiglio dei ministri questa sera o domani mattina a seconda del tempo tecnico che ancora ci serve per predisporre il documento". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervendo a Unomattina. "E' un primo provvedimento - ha spiegato - che contiene le prime misure di emergenza legate a sospensione pagamento delle bollette luce e gas, assieme ad Abi alla sospensione delle rate del mutuo e il rafforzamento del fondo di garanzia". Patuanelli ha sottolineato poi che si sta pensando anche a "una serie di misure che invece faranno parte di pacchetto successivo e che devono tener conto di due esigenze: il danno diretto di tutte le aziende che sono nella zona rossa e poi dobbiamo pensare ai danni indiretti sulle filiere".



8.30 ​"Oggi in Lombardia i casi positivi al coronavirus sono 406, dei quali 216 ospedalizzati. Più della metà è asintomatico, è a casa e sta bene". A fornire i dati aggiornati è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ospite di Agorà.



8.00 ​Continua a calare il numero quotidiano di morti per l’epidemia di coronavirus in Cina: ieri le vittime sono state 29 ed è il livello più basso registrato da quasi un mese. In totale sono stati 78.824 i contagiati in Cina, con 2788 morti. In Italia i casi accertati secondo l'ultimo bollettino sono invece 650: 17 morti, 45 guariti, 248 ricoverati con sintomi, 56 in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare.