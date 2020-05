Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) Silvio Brusaferro ha detto in conferenza stampa: "Non ci sono novità sulla curva epidemica, non si registrano variazioni significative. La curva è in calo. C'è una grande oscillazione dell'indice Rt di contagio sul territorio. Ma Rt non è una pagella ma uno strumento dinamico che ci aiuta a capire cosa succede e va letto con altri dati. La Lombardia ha un netto trend in calo, quotidianamente c'è un decremento molto significativo di casi. Non possiamo escludere un incremento nelle prossime settimane ma non si tratta di una pagella settimanale delle regioni. Però possiamo incamminarci con fiducia sapendo che ci potranno essere momenti di incremento dei casi ma sapendo anche che abbiamo un sistema capace di intercettarli".​