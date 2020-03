La più grande conseguenza di questo Coronavirus sul mondo del calcio riguarda ovviamente l'aspetto economico. Tanti soldi in ballo, così per aiutare le casse dei club di Serie A si va verso l'interruzione degli stipendi dei giocatori.



La Juventus è stata la prima squadra a muoversi, concordando con i calciatori e l'allenatore la sospensione degli stipendi da marzo a giugno. Adesso il prossimo obiettivo è far muovere in questo senso tutte le altre squadre del massimo campionato italiano.



Secondo quanto riportato da Sky Sport, La Lega Serie A ha chiesto all'AIC (Associazione Italiana Calciatori) l'interruzione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell'emergenza. La situazione verrà analizzata e alle 19 è previsto il fondamentale incontro tra le due parti in conference call.