Si registra un nuovo calo dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, rispetto alle ultime 24 ore ci sono 190 nuovi positivi, a fronte di 13 vittima e 213 guariti in più. Ieri, le nuove positività erano 219, il giorno precedente 249.



Per quanto riguarda la Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, si registrano 56 nuovi casi e 8 decessi.