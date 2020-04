Il campionato A1 di basket non riprende per l'emergenza coronavirus, il presidente della FIP Gianni Petrucci commenta: "Prevalso il buon senso, momento difficile per il Paese. Non si può pensare di proseguire un campionato a porte chiuse. Sta alla Lega organizzare prossima stagione. Lo scudetto 2019-20 non sarà assegnato", riporta Sky Sport.