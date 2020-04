Più che fase due è una fase uno e mezzo, ad esser buoni. Premessa: qui si discute di ciò che accade nel mondo del calcio e in particolar modo nel mondo Juve. Da questo punto di vista il DPCM firmato dal Premier Giuseppe Conte lascia più di un interrogativo. Di fatto dal 4 maggio si apre una nuova fase: saranno consentiti allenamenti individuali ma non di squadra. In soldoni: gli atleti, anche i calciatori professionisti come quelli bianconeri, potranno allenarsi, tornare a correre all'aperto, ma non potranno farlo all'interno del loro centro sportivo.Altrimenti arrivederci al 2020/21. Quando inizierà, ovviamente.