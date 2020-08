Mentre l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus torna a farsi sentire in tutta Europa (in Francia ieri nuovo record di casi, oltre 3 mila in 24 ore), in Italia è caos per quanto riguarda i controlli negli aeroporti per i rientri dai paesi considerati a rischio.



Come riporta Corriere.it, nessun controllo viene effettuato a Milano, Bergamo e Napoli, mentre al contrario vengono fatti controlli a Roma e Venezia. Migliaia di passeggeri da Grecia, Spagna, Croazia e Malta non sono stati sottoposti al test anti-Covid.



Il caso della Lombardia, dove il direttore generale del Welfare spiega: “È ferragosto per tutti, non ci sono emergenze”. A Fiumicino controllati i primi viaggiatori



Corriere.it ricorda che l’ordinanza del ministro Roberto Speranza — firmata il 12 agosto — prevede l’obbligo “di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile”, oppure “entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento” per chi intende fare ingresso in Italia e “nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna”. “In attesa di sottoporsi al test — prosegue l’ordinanza — le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora”.