Non una squadra qualunque, l'unica insieme al Napoli ancora in attesa di comunicazioni definitive in vista della partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Che a questo punto non ci sarà per quanto riguarda i bianconeri:Una prassi che ogni cittadino deve seguire in questi casi, una quarantena di circa 10-14 giorni nonostante Rugani sia asintomatico.- “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”, questo il comunicato della società bianconera anticipato da un titolo chiaro: “Covid-19, comunicazione urgente”.quindi con ogni probabilità tutti i giocatori della squadra di Maurizio Sarri, lo staff tecnico e i ragazzi dell'Under 23 che proprio ieri avevano ricominciato ad allenarsi anche con la prima squadra, oltre ovviamente a dirigenti e a tutte le persone con cui Rugani ha avuto contatti durante la sua vita privata.Alimentando quindi la preoccupazione e la rabbia di chi già spingeva per annullare le partite anche dello scorso week-end, ma questo è un altro discorso.