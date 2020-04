Episodio più che spiacevole quello accaduto nei giorni scorsi a Napoli, precisamente a Castellammare di Stabia. A riportarne la notizia è l'edizione odierna de' Il Mattino:



"Flavia vive a Castellammare di Stabia, con i due genitori: sono entrambi infermieri. Giovedì mattina il padre Alfredo ha trovato un biglietto anonimo nella buca delle lettere: ‘Ci farete infettare tutti, continuate a portare il virus dai vostri ospedali’. Alfredo Botta e Mena Gargiulo sono entrambi operatori sanitari e lavorano rispettivamente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento e al San Leonardo di Castellammare. La figlia Flavia una volta letto il biglietto e constatata l’ingiustizia di quanto scritto ha deciso di rispondere con la stessa moneta. Quando anche mamma Mena è rincasata dopo il turno di lavoro hanno risposto con un biglietto a loro volta".



Questo il messaggio di risposta:



"Vogliamo ringraziare chi ha avuto questo pensiero per noi. Noi negli ospedali ci andiamo per lavorare e questo ci fa onore, consapevoli del fatto di poter portare il virus a casa nostra e ai nostri cari. Purtroppo è il rischio del nostro lavoro. Non ci siamo mai tirati indietro e nemmeno lo faremo dopo questa calorosa dimostrazione di affetto e ammirazione. Grazie".