Nuova allerta coronavirus in Cina, a Pechino. Più di 100 casi in pochi giorni, la città ha definito la situazione epidemica 'estremamente grave' e per questo ha preso provvedimenti: da domani, martedì 17 giugno, le scuole saranno nuovamente chiuse e riprenderanno le lezioni online, gli uffici resteranno aperti ma viene incoraggiato il lavoro da casa; il mercato di Xinfadi e altri quattro mercati sono stati chiusi, 28 blocchi residenziali sono stati posti in quarantena.