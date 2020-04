Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Formula 1 medita un nuovo formato e regole studiate ad hoc per ripartire dopo l'emergenza coronavirus. Tra le misure, oltre al taglio di alcuni GP come quello d'Olanda, l'ipotesi di correre a porte chiuse, di svolgere due gare sullo stesso circuito e di garantire l'accesso a non più di 60 persone per squadra.