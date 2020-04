"Potenza di fuoco". Giuseppe Conte torna a parlare. Il Premier ha dichiarato in diretta tv da Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri: "Abbiamo messo a disposizione liquidità immediata per le imprese italiane: 400 miliardi di euro in totale, 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per potenziale l’export. Inoltre abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali, contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio".

La cifra in questione sarà erogata sotto forma di prestito con garanzia dello Stato.