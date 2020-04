Il presidente del consiglio,parla della pandemia coronavirus e si rivolge al popolo italiano in diretta streaming su Facebook da Palazzo Chigi. Di seguito le sue principali dichiarazioni e nel video l'intera conferenza stampa: "Oggi abbiamo superato i 13mila decessi, è una ferita che ci addolora e mai potremo sanare. Non siamo nella condizione di alleggerire le misure, né di alleviare i disagi. Siamo in stretto contatto col comitato, si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive adottate."."Non siamo nella condizione di potervi dire che dal 14 aprile saremo liberi, ma siamo costantemente al lavoro con gli esperti per studiare l’allenamento delle misure in sicurezza.".: abbiamo disposto sanzioni severe e misure onerose. Non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti". ​".Abbiamo solo detto, in fase di interpretazione, che quando i genitori vanno a fare la spesa si può consentire l'accompagno del bambino. Ma questo non significa andare a spasso per i genitori"​Articolo in aggiornamento...