Il Corriere dello Sport spiega il monitoraggio che ci sarà anche il casa-Napoli per la questione coronavirus: "Brescia-Napoli appartiene al recentissimo passato, s’è giocata appena venerdì sera, quando i sintomi dell’epidemia stanno spargendosi pure in Italia e negli occhi di quei ragazzi s’avverte un cenno d’ansia, d’apprensione che spinge Raffaele Canonico, il capo dell’equipe medica del Napoli, a rompere gli indugi e a chiarire. Piano A, seguire, rigorosamente, le indicazioni e le prescrizioni consigliate dall’Oms; e assorbire quel decalogo stilato dal Ministero della Salute e dalla Organizzazione mondiale della Sanità. «Sono cose semplici da fare». Cinque giorni fa, Castel Volturno, breve chiacchierata del dottor Raffaele Canonico con lo staff tecnico, la squadra, i collaboratori del pianeta-Napoli. Il Barcellona atterra nella tarda mattina e a Capodichino e sarà accolto con gli stessi controlli che da quindici giorni sono riservati a qualsiasi passeggero che arrivi dall’Estero. La residenza catalana è fissata all’NH, in via Medina, pieno centro: c’è un piano intero, l’ultimo, che è stato riservato completamente ed esclusivamente ai calciatori e agli allenatori, e alla comitiva verrà distribuito il decalogo con le norme di sicurezza sanitaria".