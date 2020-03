Nella lista dei convocati per la sfida contro il Chievo Verona, Bepi Pillon, allenatore del Cosenza, non ha potuto scrivere il nome di Tommaso D’Orazio, esterno mancino dei Lupi, che, insieme al compagno Bruccini, ha preferito non partire coi compagni per il Veneto. Il motivo? Lo spiega il suo agente, Carlo Di Renzo, a Gianlucadimarzio.com: “Ha voluto tutelare se stesso e la sua famiglia, Tommaso è diventato per la prima volta papà nei mesi scorsi: semplicemente non se l’è sentita di mettere a repentaglio la sua salute personale e quella del suo bambino. La situazione purtroppo in queste ore sta degenerando in tutta Italia e Tommaso, dopo aver valutato attentamente, ha preferito non partecipare a una trasferta in una zona a rischio. Ha famiglia e un bimbo piccolo: è questa l’unica ragione”.