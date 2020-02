Anche le società iniziano ad adottare le prime misure per affrontare l'allarme Coronavirus che da qualche giorno sta paralizzando l'Italia. Scuole e università chiuse nel Nord Italia, così come bar, discoteche e pub. Dopo la sospensione dei quattro match di Serie A lo scorso week-end e in attesa di capire cosa succederà per la 26° giornata, il Sassuolo ha comunicato che "domani pomeriggio al Mapei Football Center è in programma la ripresa della preparazione della Prima Squadra e della formazione Primavera. Da domani, per entrambe le squadre, gli allenamenti si terranno a PORTE CHIUSE sino a nuova comunicazione".