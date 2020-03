Insieme contro il Coronavirus, insieme per l'Italia. Il popolo italiano, in questi giorni, si è riscoperto patriottico. Tanti i messaggi e i post sui social, sull'orgoglio azzurro, tra foto con il tricolore e video con l'inno di Mameli sparato a tutto volume. Il nostro inno che tutte le radio italiane, da quelle nazionali a quelle locali, venerdì 20 marzo, alle 11, trasmetteranno come segnale di unione e speranza in questo momento difficile.