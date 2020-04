L'antivirale Remdesivir di Gilead che in questi giorni è in fase di test spinto come cura per il coronavirus sta dando risultati positivi. Questi dati, riporta l'AdnKronos saranno illustrati in tarda serata (ora italiana) dal virologo americano Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) in una conferenza stampa.



Secondo l'agenzia di stampa l'ipotesi che circola è che per la Food and Drug Administration (Fda, agenzia regolatoria americanza) ci possa essere immediatamente il via libera all'uso di emergenza del Remdesivir per il trattamento dei casi Covid19 negli Stati Uniti.