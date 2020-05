Al secondo giorno di Fase 2 è intervenuto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato della situazione in seguito ai rientri di ieri:



RIENTRI DAL NORD - "Nei rientri dal nord eravamo preoccupati, ma grazie a Dio la situazione è sotto controllo e non abbiamo avuto particolari problemi. Controllate 2 mila persone arrivate con treni, auto, agenzie di autonoleggio a Capodichino. 15 persone con temperatura superiore a 37.5. Fatti 320 test rapidi per un primo screening. Ad oggi 17 tamponi effettuati per le situazioni più preoccupanti, di cui tutti negativi negativi. Ne aspettiamo altri 2. Registrate 600 persone attualmente in isolamento preventivo. Cercheremo di fare i tamponi a chi è rientrato".



I CONTROLLI - "Proseguiamo con i controlli, continuiamo a controllare le stazioni ferroviare di Aversa, Caserta, Villa Literno, Napoli, Salerno e Benevento. Per le autostrade manterremo i controlli al casello autostradale di Napoli Nord, Caserta Nord-Sud, Santa Maria Capua Vetere, Capua e Caianello, Avellino Est-Ovest, Baiano, Benevento, Mercato San Severino, Grottaminarda, Lacedonia e Vallata, oltre che ovviamente l'aeroporto di Capodichino. Da lunedì consentiti gli ingressi nelle isole, quindi ci prepariamo questa settimana per avere il massimo dei controlli".