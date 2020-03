"Le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia da Bunny il coniglietto... Ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali."



Nuovo show di. Duro sfogo del presidente dellacontro le mascherine protettive inviate dallaper l'emergenza: "​Hanno risposto che ci avevano mandato 700mila mascherine. Amici cari vediamo di capirci bene. Quelle di cui parla la Protezione sono queste mascherine, in Campania ne sono arrivate 552mila. Queste cose, ci vuole una fantasia accesa per chiamarle mascherine. A meno che non si pensi alle maschere di carnevale., il coniglio. Se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avremo la faccia di Bunny il coniglietto. Facciamoci un sorriso anche in un momento difficile, ma non chiamatele mascherine. Ma ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, le lenti: sono un prodotto eccezionale. Ma per gli ospedali, vi voglio bene, lasciamo perdere".