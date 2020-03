Alessandro, leggenda della, parla a TuttiConvocati, commentando così la situazione d’emergenza, causata dal coronavirus, in cui ci troviamo: “Vogliamo aiutare i nostri titolari, quelli che veramente stanno giocando la partita. Abbiamo una chat comune da quando abbiamo vinto il Mondiale: ci siamo uniti per questa raccolta fondi"."Siamo partiti un po' in ritardo, è stata sottovalutata. Ora i numeri sono preoccupanti, la crescita è stata rapida. Anche qui è tutto chiuso, da italiano sono partito prima in questa quarantena”.“Io ho un ristorante e l'ho chiuso, hanno chiuso palestre, uffici non necessari. La vita è cambiata. Da italiano son partito prima con questa quarantena. Si esce per far spesa. Scuole chiuse almeno tutto aprile. Un grande punto di domanda sul dopo”."La priorità deve essere la salute, per tutti. Gli olimpionici dovranno aspettare un anno per un evento che attendevano da una vita. Bisogna aspettare le decisioni di chi è a capo, giusto spostare Europeo e Olimpiadi, decisioni arrivate presto e decisioni sensate".- "Spero che prevalga la gioia di tornare a giocare, quella che del resto spinge un calciatore a giocare a calcio. Ci sarà un po' di timore in alcune situazioni, ma l'atleta di per sé è forte, giovane, prende la competizione o il problema come qualcosa da superare. Ci sarà un po' di rodaggio, fisico e mentale"."Riniziare a porte chiuse? Con tutto quello che c'è intorno al movimento calcistico, è sicuramente un qualcosa da prendere in esame, da valutare. Però non è neanche semplice garantire a un giocatore, o agli addetti ai lavori, che sarà tutto ok allo stadio: quando torno a casa? Quando vado in giro? Intorno a una squadra c'è una serie di professionisti che ha famiglia a casa. Leggo che i giocatori dell'Inter hanno deciso di tornare dalle loro famiglie, giustamente. Ma anche il volo è un pericolo. Prima di tutto viene il bene per tutti. Ripartire così per garantire la fine del campionato, può essere anche uno svago per chi da casa guarda la televisione"."Roberto Mancini? Ha fatto una carriera incredibile, e oggi ha dato un segnale con la Nazionale, in una situazione non semplice. Risultato, solidità, costanza: ha dimostrato leadership, anche questo è fondamentale. Tutti gli scetticismi iniziali sono stati abbattuti oggi, e ora c'è grande entusiasmo. Percorso fantastico, non gli si può dire nulla"."Dipende dal punto di partenza. Se vedi quello che ha fatto quest'anno dici 'niente di nuovo', che comunque vuol dire essere primi in classifica e in corsa in Champions. Poi, in tutto questo si parla del gioco di Sarri, di tutto quello che c'è intorno, e servono tempo, allenamenti, e non è semplice alla Juve. Il gioco dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Di sicuro, la Juve continua a trasmettere solidità, che è la priorità del club: primeggiare in Italia e giocare la Champions ad alto livello. E anche quest'anno, come negli altri anni, ha le qualità per vincere la Champions"."L'Atalanta ha le palle, Bergamo ha le palle. Là c'è gente tosta, e questa emergenza li farà sentire ancora di più uniti".