Ospite di 'Otto e Mezzo' su La7, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio predica prudenza per il termine delle misure di restrizione per contrastare la diffusione del coronavirus: "Vedremo cosa ci consiglierà la comunità scientifica, seguiremo sempre il loro parere. Verosimilmente il 3 aprile, cioè tra sei giorni, non potremo dire alla gente di tornare in piazza e abbracciarsi".