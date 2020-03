Vincenzo Ippolito, direttore dell’ospedale di Roma Giuseppe Spallanzani, ha parlato ai microfoni di La7: “La situazione a Roma è quella di una regione che ha avuto tempo di prepararsi, perché i primi pazienti sono arrivati direttamente dalla Cina. La speranza è che i periodi di innalzamento che hanno avuto questa fiammata iniziale si vadano a estinguere, l’Italia è il paese dove sono state adottate le misure più stringenti, che ha messo in atto la capacità diagnostica. In Lombardia c’è una delle crisi peggiori viste. Esistono delle stime per il ritardo dell’epidemia negli altri paesi, l’Italia ha fatto meglio, chiuso le scuole, eliminato eventi sportivi, chiuso i ristoranti. Solo la Danimarca ha fatto un blocco come noi, la Spagna - nella provincia di Barcellona - farà come Lombardia e Veneto. L’unica cosa è la restrizione dei movimenti, cioè chiudere del tutto i voli. I traffici aerei sono diminuiti, non siamo stati discriminatori. Misure da parte del governo di grande coraggio”