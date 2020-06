Nole Djokovic è risultato positivo al coronavirus. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, nei giorni scorsi è finito sotto accusa per ​l’organizzazione dell'Adria Tour senza distanziamento sociale, con tanti abbracci e con tutte le attività collaterali previste (partita di calcio fra i tennisti, partita di basket con una squadra croata, serate in discoteca) che ha rappresentato una incubatrice pericolosissima per il contagio. Dopo il torneo sono risultati positivi Dimitrov, ​il numero 13 del mondo Borna Coric, il coach di Dimitrov Chris Gro, Viktor Troicki, sua moglie, e si parla anche di Marco Panichi, il preparatore fisico di Djokovic.



"L’esibizione è stata un’idea da stupidi - ha dichiarato Nick Kyrgios - Auguro una pronta guarigione ai miei colleghi, ma questo è quanto succede quando non si rispettano i protocolli. Non è uno scherzo". Sarcastico anche l’ex numero 1 del mondo Andy Roddick: "A quanto pare c’è una pandemia".