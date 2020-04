Uno dei medici in prima linea per fronteggiare ilin Italia è sicuramente il dottorLui stesso ha parlato con i colleghi di Spazio Napoli rilasciando loro una lunga intervista. Ecco quanto estratto dalla redazione di Calciomercato.com:- "In questo momento sta reggendo. I dati rispetto al nord sono incoraggianti, sia in quanto a contagi che decessi. L'unico modo per contenere è con le misure restrittive".- "È un farmaco che agisce contro le complicanze, non contro il virus. Sono stati trattati oltre mille pazienti in totale, ma la casa farmaceutica che lo produce ha messo a disposizione 3000 fiale. Il farmaco arriverà dove sarà richiesto. Un vaccino sarebbe comunque l'aspetto più importante per preservarci, ma i tempi sono lunghi. Sono convinto che usciremo dall'emergenza e lo dico guardando ciò che accade a Wuhan".- "L'ho sentito di recente, mi ha chiamato per far sentire la sua vicinanza e so che si è attivato concretamente per fronteggiare l'emergenze".- "Molti personaggi dello spettacolo sono scesi in campo per aiutare in questa emergenza. Da Zingaretti e Luisa Ranieri ad Alessandro Preziosi. Da Nino D'Angelo a molti comici di Made in Sud, passando per Serena Rossi. Soprattutto per sostenere la nascita di un laboratorio di ricerca destinato al sequenziamento del genoma del Covid, fondamentale per conoscerlo meglio e combatterlo”.- "Quest'epidemia ha messo in evidenza alcune carenze del sistema sanitario, però ha anche sottolineato la forza e l'amore degli operatori sanitari per il proprio lavoro combattendo anche in condizioni non ottimali. Tutto ciò insegna che dobbiamo rafforzare questo sistema ed investire nella ricerca, così da avere un futuro migliore".- "Per terminare la stagione a noi, per definizione, piace il classico girone all'italiana. I play-off rappresenterebbero un buon compromesso nel caso in cui l'alternativa fosse quella dell'annullamento. Così si restituirebbe ai tifosi la gioia di vivere una partita di calcio.Voglio riportare un passo di Luciano De Crescenzo da 'I pensieri di Bellavista': Quella del calcio è l’unica forma di amore eterno che esiste al mondo. Chi è tifoso di una squadra lo resterà per tutta la vita. Potrà cambiare moglie, amante e partito politico, ma mai la squadra del cuore. Un laziale non diventerà mai un romanista e un milanista non diventerà mai un interista. Personalmente, anche se resterò tifoso della mia squadra, non potrò mai dimenticare l’affetto che mi è stato dimostrato dai club Napoli di tutto il mondo e dallo stesso presidente De Laurentiis".