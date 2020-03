Sonia Perez, Ministro basco del Turismo e del Commercio, si è espressa ai microfoni di Radio Euskadi in merito alla possibilità che la finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Real Sociedad possa essere rinviata: “Non abbiamo raggiunto quel rischio, ma stanno succedendo molte cose e tutto sta cambiando velocemente. In ogni momento cerchiamo di prendere le decisioni più giuste in merito a questa questione, in relazione agli eventi, ma tutto dipende dalla durata e dalla grandezza dell’emergenza. Man mano che la situazione cambia lo fanno anche le nostre decisioni, magari presto avremo restrizioni dove oggi non ne abbiamo”.