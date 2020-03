Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata sul mondo dello sport.



8.00 Un nuovo caso in Premier: positivo al coronavirus Callum Hudson-Odoi, a comunicarlo il Chelsea che conferma come ora squadra e staff tecnico dei Blues si trovino in autoisolamento.



7.00 Nella notte la Premier League ha indetto una riunione d'emergenza per decidere il da farsi dopo la positività di Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, al Covid-19.