. L'emergenza influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.Bufera in Argentina sulPlate, che ha deciso di sospendere l'attività per l'allerta Covid-19 contro il parere degli altri club. Ad appoggiare i Millonarios a sorpresa,: "Non mi vanno, ma sto con loro fino alla morte su questa decisione".Laporta avanti la raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte, a rinnovare l'appello è il terzino brasiliano: "Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti".Intanto lacomincia a fare ilqualora non si riuscisse a concludere la stagione: Repubblica stima ini danni tra diritti tv nazionali ed esteri e Coppa Italia, Il Corriere della Sera azzarda che contando anche incassi da stadio e merchandising la perdita possa salire fino a. Per questo, Lega e società di A sono pronte a chiedere al governo e al ministro Spadafora provvedimenti speciali e aiuti, in maniera autonoma rispetto alle iniziative della Figc.Domani, società e Lega concordi: bisogna fare di tutto per portare a termine la stagione. Al vaglio diverse possibilità, dall'iniziare a fine aprile un tour de force di due mesi fino alla possibilità di introdurre playoff e playout.