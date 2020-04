Il Coronavirus colpisce anche la mente. Sì, perché la quarantena, lo stare in casa, da solo, distante dagli affetti più cari, può portare alla depressione e all’ansia. Oggi FIFPRO ha deciso di mandare un messaggio ai calciatori, e anche ai non calciatori, che sono vittime di ansia e depressione.



Questo, in particolare, il messaggio di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale e membro del FIFPRO Global Player Council: “E’ molto importante che i giocatori di calcio, come le famiglie e le altre comunità, si prendano cura di loro in questo momento difficile restando in contatto via telefono o con videochiamate. Resta in contatto coi tuoi compagni di squadra, soprattutto se pensi che possano essere depressi o ansiosi. Manteniamo forte lo spirito di squadra anche quando il calcio non c’è”.