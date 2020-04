Alti livelli di inquinamento atmosferico possono essere "uno dei più importanti co-fattori" di mortalità da Covid-19, secondo la ricerca condotta dalla Martin Luther University Halle-Wittenberg in Germania, riporta The Guardian (pubblicato dalla rassegna stampa estera di Epr comunicazione). L'analisi mostra che dei decessi da coronavirus in 66 regioni amministrative in Italia, Spagna, Francia e Germania, il 78% si è verificato in sole cinque regioni, e queste sono le più inquinate.



La ricerca ha esaminato i livelli di biossido di azoto, un inquinante prodotto per lo più da veicoli diesel, e le condizioni meteorologiche che possono impedire all'aria sporca di disperdersi lontano da una città. Molti studi hanno collegato l'esposizione all'NO2 a danni alla salute, e in particolare alle malattie polmonari, che potrebbero rendere più probabile la morte di persone che contraggono Covid-19.



"I risultati indicano che l'esposizione a lungo termine a questo inquinante può essere uno dei più importanti contributori alla mortalità causata dal virus Covid-19 in queste regioni e forse in tutto il mondo", ha detto Yaron Ogen, della Martin Luther University Halle.



L'analisi è in grado di mostrare solo una forte correlazione, non un nesso causale. "È ora necessario esaminare se la presenza di una condizione infiammatoria iniziale è correlata alla risposta del sistema immunitario al coronavirus", ha detto Ogen.