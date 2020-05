La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. ​



9.00 Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania, dice la sua, al Corriere dello Sport, sulla ripresa del campionato e sul ruolo che avrà l’allenatore: “Alleggerire. Questo a mio parere deve essere il compito dell’allenatore di fronte a un gruppo di ragazzi reduce da due mesi e passa di pandemia, tra angosce, ansie e paure che inevitabilmente hanno lasciato una traccia in ognuno di noi. Alleggerire la pressione psicologica, alleggerire i carichi di lavoro, alleggerire la quotidianità. Ritrovare un senso giocoso del calcio alleggerendo un po’ tutto. I ritiri, le temperature elevante, i tamponi, giocare ogni 3 giorni? Sono pippe mentali. I sacrifici veri sono altri, lo sanno anche loro. Sono ragazzi tra i 20 e 33 anni che stanno insieme, si allenano, giocano alla Playstation, guardano la tv, scherzano. C’è di peggio, no?”.