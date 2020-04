La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



10.30 Atp e Wta, associazioni di tennis maschile e femminile, hanno lanciato lo show "Tennis United", che andrà in onda ogni venerdì sulle loro piattaforme. Nel programma interviste ai tennisti e uno sguardo su quanto il tennis sta facendo a favore di chi è in questo momento in grande difficoltà.



10.15 Per il PGA Tour di golf si sta valutando la ripresa delle attività senza pubblico



10.00 In Grecia un tifoso 60enne dell'Aek Atene ha infranto l'isolamento per andare a vedere come procedevano i lavori per il nuovo stadio. La multa da 150 euro che ha ricevuto è stata pagata dal presidente dell'Aek Dimitris Melissanidis, che poi gli ha anche regalato l'abbonamento allo stadio per la prossima stagione.



9.45 Diego Maradona, tecnico del Gimnasia, pronto a fare la sua parte: "Tagliate lo stipendio a me, non ai calciatori".



09.30 Dalglish, leggenda e oggi dirigente del Liverpool, è risultato positivo al coronavirus: "Dalglish è stato ricoverato in ospedale per un'infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. Ha effettuato il test per il coronavirus nonostante fosse asintomatico ed è risultato positivo".