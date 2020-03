La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale., attaccante della, racconta l'autoisolamento: "Mi manca il campo, ecco come passo le giornate". LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI L'ex presidente del Coni e ora numero uno della Federbasketparla così delle Olimpiadi a La Gazzetta dello Sport: "Premetto che a Tokyo vorrei andarci. Ma come si fa ad affermare che la situazione sarà sicura? Sarebbe meglio parlare chiaro e dire: è una pandemia, non c’è tempo per disputare i Giochi in sicurezza. Poi, davanti ai drammi e le morti, si può pensare all’Olimpiade?".Il Cio prova a salvare lee, secondo Il Corriere della Sera, ha pronti tre piani per permettere ai Giochi di svolgersi regolarmente.: le Olimpiadi si svolgono regolarmente nelle date prestabilite, ossia partendo il 24 luglio, dopo aver sanificato gli ambienti.: sfruttare la finestra delle Paralimpiadi (fissate dal 25 agosto al 6 settembre), partendo il 21 agosto.: spostare le date d'inizio nello stesso periodo in cui si svolse l'edizione di Tokyo 1964, dal 9 ottobre al 25 ottobre (56 anni fa i Giochi si svolsero dal 10 al 24 ottobre).​. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, spiegando come le incertezze su vari ambiti oltre al virus stesso, tra questi anche gli stipendi dei calciatori che le società hanno proposto di sospendere per il mese di marzo, fanno tremare il pallone italiano. La Lega è al lavoro per limare il rosso di bilancio, entro lunedì trasmetterà alla Figc una relazione sui danni stimati (almeno 720 diretti più quelli accessori se non si dovesse ricominciare, 170 se la stagione arriverà in fondo) ed è pronta chiedere aiuto al governo con un pacchetto 'salvacalcio', che comprende la modoficia della legge Melandri sui diritti tv e quella sugli stadi e la revisione del decreto Dignità che vieta alle squadre di avere come sponsor agenzie di betting.Lombardia e soprattutto il bergamasco sono tra le zone più colpite dall'epidemia di Covid-19 e tra le cause di questa diffusione smodata potrebbe esserci anche il calcio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica infatti,: il 13 febbraio, sei giorni prima della partita, l'epidemia aveva già colpito il sud della Spagna, dato emerso dall'autopsia di un uomo nella regione Valenciana morto il 3 marzo e risultato positivo al coronavirus, pertanto tra i 2500 tifosi dei Murcielagos arrivati a Milano poteva esserci già qualche infetto. La festa dello sport e la concentrazione di tifosi, 45mila, potrebbero essere stati dunque l'innesco dell'epidemia nelle due regioni, quella valenciana e quella bergamasca, che hanno da lì visto una crescita parallela del contagio del virus: non più il paziente zero, ma la partita zero.