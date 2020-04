La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



8.30 Piano Marshall per il calcio. Titola così oggi Tuttosport, riprendendo una news apparsa anche in Spagna su As nella giornata di ieri. La Fifa, per l’emergenza Coronavirus, sarebbe pronta a stanziare 2,5 miliardi di euro per salvare il calcio, i club in particolare. Verrà varato un fondo apposito per sostenere i club in difficoltà economica nel mondo.



8.25 Scudetto in campo neutro. E’ il titolo di oggi del Corriere dello Sport, secondo il quale in molte regioni la ripresa potrebbe essere più lenta, con il conseguente possibile cambio di sede di alcune partite.



8.20 Campionato con apertura e clausura, per far fronte all’emergenza coronavirus e per dare più spazio alla Champions League da qui al 2023, come era fino a poco tempo fa il campionato argentino? E’ l’idea che spunta oggi su Repubblica.