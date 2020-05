La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.





8.30 Protocollo ancora incerto e responsabilità civili e penali in caso di un positivo durante il ritiro. I medici dei club di Serie A non ci stanno e nelle prossime ore invieranno una lettera sia alla Federcalcio sia alla Lega di Milano. Queste le parole di Amedeo Baldari, medico della Samp, riportate dal Corriere della Sera: “Prima di arrivare a situazioni estreme come scioperi o dimissioni di massa, chiediamo di essere ascoltati”. Alla Federcalcio chiedono di proteggere la categoria attraverso uno scudo civile e penale, per mettersi così al riparo delle cause. Anche perché i medici sono semplici consulenti dei club.