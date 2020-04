La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata relativi al mondo dello sport.



10.00 Novak Djokovic, tennista numero 1 al mondo e presidente del consiglio dei giocatori, ha annunciato in una lettera, dopo un confronto con Roger Federer e Rafael Nadal, una proposta per la creazione di un fondo di sostegno per aiutare i tennisti meno abbienti. LEGGI QUI LA NOTIZIA



09.30 Francesco Acerbi, difensore della Lazio, pubblica su Instagram la foto di due operatori sanitari, con sulla schiena il suo nome e quello di Immobile, accompagnato l’immagine alla didascalia: “Siete voi i miei idoli”.



09.00 In Giappone ancora posticipata la partenza del campionato di baseball, che doveva partire il 20 marzo.



08.30 Convocata d’urgenza un’assemblea della Lega Serie A, martedì 21 aprile alle ore 9.00, in videoconferenza: tra gli argomenti di discussione fatturazione e pagamento della sesta rata dei diritti tv, scenari attività sportive e relativi protocolli.



08.15 Dopo settimane di trattative, nella notte NBA e NBPA hanno trovato un accordo sul taglio degli stipendi. Dal prossimo 15 maggio la lega interromperà il pagamento degli ingaggi in forma piena. Le regole prevedono la riduzione dell’1% degli emolumenti per ogni gara cancellata, per un totale del 25%, considerando le partite che mancano nel calendario NBA.