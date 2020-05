Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.per ottenere garanzie entro martedì sulla ripartenza del calcio italiano. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono due strade: ammorbidire l'articolo 1 del Dpcm del 21 febbraio o una norma ad hoc per gli atleti professionisti. Intanto arriva ilin vista dei ricorsi sulla regolarità dell'attuale stagione. Chi non ci sta, dovrà rivolgersi al Coni o al Tar.ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono sempre rimasto qui a ParmaSono pronto per ricominciare, non vedo l’ora. Sono nato per giocare a calcio e questo desidero fare, ovviamente se si può. In un modo o nell’altro questa situazione dobbiamo gestirla. Non so se si possa restare altri mesi in casa senza lavorare. Tutto va fatto in massima sicurezza. Non so dire con certezza se c’è un rischio o no, chi è responsabile deve decidere. Credo che si possa lavorare per un paio di settimane e poi finire il campionato nel modo più veloce possibile., gli ho chiesto come stava e come si stava prendendo cura di sé. Mi ha detto di fare le stesse cose di sempre: è la persona che si prende più cura di se che io conosca. Abbiamo condiviso consigli su lavoro e cibo, è molto importante cosa mangiare e come continuare ad allenarsi".ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Abbiamo cominciato ad allenarci e stiamo lavorando tanto per essere pronti, in forma quando ripartirà tutto con le sfide che ci aspettano. Rivedere il campo è stato bello perché è quello che amiamo di più. All'inizio non c'è molta palla, ma l'importante è che abbiamo ricominciato. Il contatto fra noi è minimo, c'è la distanza, si rispetta il protocollo, ma vedo tutti carichi. Sarà dura, ma in questi due mesi a casa mi sono allenato tantissimo per essere già pronto a giocare. E' stato difficile senza avere una data certa, ma penso che sarà un problema per la squadra. L'obiettivo è essere più forte degli avversari quando si torna in campo. Ho tantissima voglia di tornare al Franchi e giocare le partite. Non sarà facile senza i nostri tifosi, ma mi manca giocare anche per quell'adrenalina che senti prima della partita, quando comincia, quando vinci".ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Un club da solo non può decidere al posto della Lega. Resto della mia idea, sarebbe meglio aspettare e comunque tutti sappiano che ripartiamo soltanto per una questione economica. Continuo a sentir parlare di task force, ma il problema è che al Governo e nel Consiglio federale non ci sono imprenditori, ma solo dipendenti. Dovremmo essere chiamati anche noi a decidere: in Figc ci devono essere tre proprietari, non è giusto che chi immette liquidità non possa partecipare alle discussioni. Ci sono calciatori, allenatori, arbitri e non noi. Continuiamo a parlare di questa stagione, ma il problema sarà come ripartire nella prossima. Serve una rivisitazione della parte economica, con i proprietari al centro del progetto e non come ultimi ingranaggi del sistema. Perché chi ha guadagnato tanti soldi nel calcio non si compra un club? Noi presidenti non possiamo essere solo delle mucche da mungere, semmai dobbiamo anche noi partecipare alla discussione su quali mucche mungere. E poi c’è un’altra cosa che non mi va giù: la Fifa deve obbligare le federazioni a rimborsare ai club il lordo dei giorni trascorsi in Nazionale dagli atleti. Il giocatore è un dipendente, se non c’è la prestazione per me perché lo devo pagare io?".ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Non bisogna penalizzare il mondo del calcio, è il caso di riprendere l'attività, anche rischiando. I calciatori non sono certo dei privilegiati come spesso si dice. Abbiamo voglia di giocare, altrimenti il calcio muore alla base: è un dovere anche salvaguardare le categorie inferiori. La cristallizzazione della classifica sarebbe un errore. Io sono per giocare, perlomeno adottando soluzioni d'emergenza come quella di anticipare play-off e play-out. Isolare alcune squadre per due-tre settimane e concludere la stagione in maniera credibile. E spero che i tifosi già dall'inizio del prossimo anno possano tornare allo stadio".