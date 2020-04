La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



10.40 “Voglia di serie A: i club pronti alle convocazioni”. Titola così il Corriere dello Sport, che fa il punto sulla ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie, A, soffermandosi in particolare sul problema relativo ai permessi concessi a tanti giocatori per raggiungere le proprie famiglie all’estero. Se davvero dal 14 aprile la stretta sugli allenamenti verrà allentata, permettendo una prima fase di ripresa, alcuni giocatori non potranno partecipare, dovendo completare, o iniziare, la loro nuova fase di isolamento. I club che hanno autorizzato alcuni dei propri calciatori a raggiungere le proprie famiglie all’estero, al momento, stanno ancora valutando come comportarsi: è già arrivato il momento di richiamarli o è meglio aspettare di avere più certezze? E’ un interrogativo che riguarda diverse squadre. Juventus e Inter, insieme al Parma, sono quelle che hanno lasciato andare più elementi, ma nel gruppo ci sono anche Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lazio, Milan, Sampdoria e Spal.



10.35 Dalle gare secche all'intrigante Final Four: quattro opzioni per la Champions. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del presidente Ceferin.