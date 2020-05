La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Potrebbero scattare la prossima settimana alcune diffide nella diatriba tra Lega e Sky. I club, infatti, pretendono il saldo dell'ultima rata prima di qualsiasi discorso sulla prossima stagione. Dazn e Img, invece, avevano chiesto una dilatazione dei pagamenti e non uno sconto. Secondo il Corriere dello Sport, lunedì potrebbero arrivare le diffide della Lega. Molto dipenderà però anche dalla decisione di giovedì 28, data stabilita per capire se la Serie A può ripartire. ​Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, svoltosi ieri, ha votato all'unanimità le proposte da portare nel prossimo Consiglio Federale. Lo scenario - dopo lo stop ufficiale dei campionati - è la cristallizzazione dei campionati, con la promozione delle prime 9 società in Lega Pro. Si tratta di. ​, presidente del Lecce, ha parlato della possibile ripresa del campionato e - al contrario - di un eventuale stop della Serie A: "Vogliamo giocare per un senso di responsabilità. Retrocessione a tavolino? Aberrante paragonare una retrocessione per Covid-19 a un illecito sportivo" ( QUI tutte le sue parole).​​No dai club, no dalle televisioni: il format playoff non convince nessuno. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i presidenti non vogliono cambiare la formula dei campionato.