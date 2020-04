La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



9.15 La Uefa e la Fifa cercano di far quadrare il calendario. Come scrive la Repubblica, l’Uefa ha comunicato alle federazione che nel comitato esecutivo di domani si ratificherà la volontà di chiudere entro il 3 agosto i campionato, pronti anche a cambiare formato della competizione, coi playoff che non sono più tabù, con competizioni europee che si disputeranno nelle tre settimane successive, con finale di Champions al 29 agosto. Ovviamente tutto dipende dall’evolversi della pandemia. La Fifa, dal canto suo, spinge per un’altra calendarizzazione: attuale stagione che termina a ottobre e via a inizio dicembre con quella del 2020 e che seguirà l’anno solare, interrompendosi quindi in estate per Europeo, Coppa America e Olimpiadi, mantenendo la stessa forma per il 2022, con il Mondiale del Qatar in mezzo.​



9.00 Niente secondo tampone per Massimo Cellino, presidente del Brescia risultato positivo al coronavirus. Nella giornata di ieri si era parlato di un test già effettuato, mentre fonti vicino al club fanno sapere che ​il secondo tampone non verrà effettuato prima di giovedì 23 aprile.