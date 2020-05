La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



9.40 - Disavventura per Juan Manuel Pastore, il fratello del trequartista della Roma, Javier. Secondo quanto riportato dal portale argentino El Diario de Carlos Paz, Juan Manuel è stato arrestato giovedì 31 aprile alle 18 a Cordoba per aver violato la quarantena imposta dal governo argentino. Fermato a un posto di blocco, non aveva il permesso di circolare, a differenza della sorella Lorena che era con lui. Il 27enne è stato portato alla stazione di polizia di Carlos Paz dove è stato trattenuto circa due ore. Intorno alle 20.30 è stato rilasciato ed è rientrato a casa.



9.30 - A Sky Sport ha parlato il difensore del Napoli Nikola Maksimovic: "Seguiamo la situazione. Con compagni e medici siamo quotidianamente in contatto. Sappiamo che i miglioramenti ci sono stati e che la data prevista per la ripresa degli allenamenti di squadra è il 18 maggio. Il training center di Castel Volturno è già pronto, noi anche siamo pronti. Pensiamo che alla fine si potrà riprendere il campionato. Per questo siamo rimasti tutti in città".



9.20 - La crisi ha colpito duramente il Flamengo, detentore della Copa Libertadores. Secondo quanto riporta Globoesporte il Flamengo licenzierà 62 dipendenti a causa dell'emergenza coronavirus, per arrivare a un risparmio mensile di circa 3 milioni di reais, più o meno 500 mila euro.